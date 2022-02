Stormschade in Drenthe: auto's te water en omgevallen bomen

Storm Dudley zorgt ook vanochtend voor problemen in Drenthe. Op verschillende plekken zijn bomen omgewaaid en door de harde wind is ook een ongeluk ontstaan.

In een oud pand van het Jannes van der Sleedenhuis in Hoogeveen, dat tegenwoordig leegstaat en op de nominatie staat om gesloopt te worden, is stormschade ontstaan. Door het materiaal dat naar beneden is gevallen, is een auto op een parkeerplaats beschadigd geraakt.