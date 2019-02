HZVV schakelt hoofdklasser uit, buurman Hoogeveen wacht

In de eerste helft maakten de voorste pionnen van HZVV, lijstaanvoerder in de eerste klasse E, indruk. Al na een kwartier opende Luke Millar de score. De frisse flankspeler krulde een bal beheerst achter de doelman van de thuisploeg.In het vervolg was HZVV beter, maar viel een nieuwe goal aan de overkant. Door onvoldoende ingrijpen van de Drentse defensie mocht Bennie Dunnink opstomen. Oog in oog met doelman van HZVV Hidde Streutker bleef de verdediger van Urk rustig: 1-1.Na rust bleven goed uitgespeelde kansen uit. Na een tweede gele kaart van Jan Hup rook Urk bloed. Een strafschoppenserie wist de thuisploeg uit Flevoland niet te voorkomen.In de bizarre loterij vanaf elfmeter mikte Urk de eerste twee pogingen over. Na treffers van Tim Mulder en Romano Djababoe presteerde de thuisploeg het om nog éénmaal het doel te missen, waarna spelers van HZVV elkaar in de armen vielen.Door de stunt staat een fraai affiche op het programma bij de laatste zestien van de districtsbeker: HZVV - Hoogeveen. De stadsderby zal waarschijnlijk plaatsvinden op 13 maart.