Liveblog: Veroordeelde praat over rol familie in zwembadmoord

Wat was de rol van de toenmalige vriendin en haar familie bij de moord op Jan Elzinga in 2012? Willem P., die is veroordeeld voor de moord, moet daarover vandaag als getuige vragen beantwoorden in de rechtbank.

De moord werd bekend als de zwembadmoord. Elzinga werd negen jaar geleden bij de ingang van het zwembad in het Groningse Marum doodgeschoten. De schutter was Pascal E. uit Zwolle. Hij zou volgens eigen zeggen gehandeld hebben in opdracht van Willem P. Maar volgens P. ligt de zaak anders. Daarover begon hij in 2017 en 2019 met justitie te praten.

Volgens P. zouden Monique H., de toenmalige vriendin van Elzinga, haar broer en moeder de moord hebben uitgelokt. De 56-jarige Johan L. uit Kampen, zou hebben bemiddeld en voor het wapen hebben gezorgd.