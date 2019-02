Vier Drentse clubs bij laatste 16 in beker

ACV is één van de vier Drentse clubs bij de laatste 16 in de noordelijke districtsbeker

Voor SC Elim en LTC eindigde het bekeravontuur vandaag. Elim verloor op eigen veld met 2-1 van Flevo Boys 2 en LTC ging in Groningen met 3-1 onderuit tegen Oranje Nassau.ACV leidde bij rust al met 2-0 in Steenwijk door een benutte strafschop van Ezra Schrijver en een kopbal van Daniël Schans. Een kwartier na rust zorgde Constancia voor de aansluitingstreffer, maar ACV herstelde snel. Via opnieuw Schrijver werd het 1-3. Justin Mulder was verantwoordelijk voor de 1-4 en de eindstand van 1-5 werd bepaald door Gijs Jasper.In de volgende ronde speelt ACV opnieuw een uitduel, tegen BCV in Burgum.Eerder deze week:Pelikaan S - Staphorst 4-0Marum - Broekster Boys 3-4SDS - Twijzel 1-3SWZ Sneek zondag - Hoogeveen 0-2Flevo Boys - SVBO 1-1 (Flevo Boys wns)Drenthina - GVAV Rapiditas 3-1Helpman - LAC Frisia 3-2Buitenpost - Achilles 1894 4-1Bergum - Winsum 0-2Vandaag:SC Elim - Flevo Boys 2 1-2Rouveen - VEV'67 2-5Urk - HZVV 1-1 (HZVV wns)Oranje Nassau - LTC 3-1SWZ Sneek - BCV 0-3d'Olde Veste '54 - ACV 1-5Harkemase Boys 2 - Drachtster Boys 1-2Broekster Boys - Drachtster BoysFlevo Boys 2 - TwijzelBCV - ACVHelpman - Oranje NassauDrenthina - VEV'67 (op veld SVBO)Winsum - Pelikaan SHZVV - HoogeveenBuitenpost - Flevo Boys