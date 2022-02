Aantal mensen met een WW-uitkering toegenomen in Drenthe

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in januari licht toegenomen ten opzichte van de maand ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Het gaat om een stijging van 2,3 procent.

Deze maand zijn 5.798 WW-uitkeringen verstrekt in onze provincie. In december 2021 waren dat er 5.667. Volgens het UWV heeft de stijging vooral te maken met meer seizoenswerkloosheid en aflopende jaarcontracten. Daarbovenop komen de gevolgen van de afgelopen lockdown, die met name de horeca, cultuursector, contactberoepen en delen van de detailhandel trof. Het gevolg is dat in deze sectoren personeel vertrok.

Aa en Hunze stijger, Meppel enige uitzondering

De grootste procentuele toename van het aantal werkloosheidsuitkeringen is te zien in gemeente Aa en Hunze (+6,9 procent). Het aantal stijgt daar van 261 naar 279. Meppel is de enige Drentse gemeente waar het aantal WW'ers daalde. Het gaat weliswaar om een lichte afname (-0,5 procent).

Ook landelijk is er in januari sprake van een stijging ten opzichte van de maand ervoor (+0,6 procent). Maar het aantal WW-uitkeringen stijgt relatief gezien dus niet zo hard als in Drenthe. Ook in de andere noordelijke provincies is een groei te zien.

Krapte op arbeidsmarkt