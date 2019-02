Nuis terug in titelstrijd WK Sprint na winst op 1000 meter

Het was geen perfecte race, maar wel heel snel. Met een tijd van 1.07.86 op de 1000 meter heeft Kjeld Nuis zich een goede dienst bewezen in de strijd voor de wereldtitel sprint. In het Thialf IJsstadion in Heerenveen klom de Emmenaar van de negende naar de derde plaats.

Nuis reed zijn eerste 1000 meter van het toernooi in de voorlaatste rit. Na een negende plaats op de 500 meter was een goede tijd nodig om in de wedstrijd te blijven. Nuis deed wat van hem gevraagd werd. Hij kruiste over zijn tegenstander Laurent Dubreuil heen en reed met een sterke slotronde naar een tijd van 1.07.86. Hij was hiermee de enige die onder de grens van 1.08 wist te duiken.In de laatste rit stonden zijn grootste concurrenten Kai Verbij en de Rus Pavel Kuliznikov aan de start. Verbij kende een moeilijke wissel en moest zichtbaar inhouden. De Nederlander verloor hierdoor veel tijd, en valt weg uit de top van het klassement. Kuliznikov reed een tijd die 0.2 seconden langzamer was dan Nuis. Hiermee neemt de Rus wel de leiding in het klassement over.Voor Kjeld Nuis is na de eerste dag van het WK sprint een derde plaats weggelegd. De sprinter van Team Jumbo Visma heeft een achterstand van 0.14 seconden op Kuliznikov. Zondag staan opnieuw een 500 meter en een 1000 meter op het programma.