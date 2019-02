Uitslagen inhaalduels zaterdagvoetbal

Eersteklasser Noordscheschut leed een pijnlijke nederlaag bij Winsum. In blessuretijd ging de Drentse club met 1-0 onderuit door een goal in blessuretijd. Daardoor moet Noordscheschut toch weer naar beneden kijken.

In de 2e klasse J drukte Drenthina FC Klazienaveen dieper in de problemen. De club uit Emmen won verdiend met 3-2, al liet de ploeg van trainer Peter Timmer veel kansen liggen in de eerste helft. Dat gemis leverde de club bijna puntenverlies op, maar vlak voor tijd bezorgde Ruben Kemperink de gasten toch nog de zege.Bekijk hieronder alle uitslagen van vandaag.