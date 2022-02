FDF gaat naar de rechter in stikstofzaak Jumbo

Een grote tegenvaller. Zo noemt Farmers Defence Force-voorman Jos Ubels de uitspraak van de commissie Rechtsbescherming. Farmers Defence Force (FDF) eiste vorig jaar dat de provincie handhavend optreedt tegen het Jumbo distributiecentrum in Beilen, maar werd niet gehoord door Gedeputeerde Staten. Terecht, volgens de commissie.

FDF vindt dat de supermarktketen door alle vervoersbewegingen stikstofdepositie zou hebben veroorzaakt op het Dwingelderveld, zonder de juiste vergunning daarvoor te hebben. Volgens GS is de boerenorganisatie hierin echter geen belanghebbende en zij worden daarin nu gesteund door de commissie Rechtsbescherming.

'Boeren worden opzij gezet'

"Het is een tegenvaller, omdat we weten dat we gelijk hebben en dat dit in de wet staat. Bedrijven als Jumbo stoten ook stikstof uit en zouden daarvoor een vergunning moeten hebben. De boeren worden in de hele stikstofdiscussie opzij gezet en ik vind dat bijzonder. Het gaat continu over de agrarische sector terwijl er zoveel meer stikstofbronnen zijn die wel uitstoten maar zelf helemaal niks opnemen. Dan snap ik niet waarom wij geen belanghebbende zijn in deze discussie."

Eerder hadden de boeren een soortgelijk verzoek in Overijssel ingediend voor handhaving bij het Jumbo distributiecentrum in Raalte. Dit verzoek werd ook afgewezen. Ubels vreesde daarom deze keer hetzelfde: "We wisten door het Interprovinciaal Overleg (IPO) dat hier contact over is geweest en dat de provincies deze afwijzing op elkaar af hadden gestemd."

Naar de rechter