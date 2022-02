Storm achter de rug, maar de volgende komt eraan: 'Het wordt gevaarlijk weer'

Dan krijgen we namelijk te maken met de volgende storm van dit jaar: Eunice. Weerdeskundigen verwachten dat dit weerexemplaar zorgt voor nog hardere windstoten en meer overlast. De wind neemt in de loop van de vrijdagmiddag sterk toe, waarna de storm aan kracht kan toenemen tot windkracht 9 of 10. Maar ook in het binnenland wordt het oppassen, want windvlagen kunnen daar snelheden bereiken tot zeker 100 kilometer per uur.

Naast de harde windvlagen die de stormen met zich meebrengen, is februari volgens Spannenburg ook een natte en zachte maand. Vooral de hoge temperaturen voor de tijd van dit jaar zijn opvallend. "Dat gaat nergens over, de temperaturen zijn boterzacht." Het onstuimige weer van nu kan ook goed gedijen bij milde temperaturen. "Er is dan minder wrijving en minder weerstand", legt ze uit.

Hoe kom je schadevrij een storm door?

Nu er wel lang en breed is aangekondigd wat ons staat te wachten, is het de vraag wat een goede voorbereiding op een storm is. Een eerste bekende schadepost is het dak: controleer of dakpannen goed bevestigd zijn, en niet kunnen wegwaaien. En als je dan toch op het dak bent, kan het handig zijn om naar de dakgoot te kijken. Want bij een storm komen vaak regenbuien kijken. En als de goot verstopt zit met bladeren, kan het rekenwater niet weg. De dakgoot kan dan bijvoorbeeld loslaten.

Daarnaast is het een advies om nog even de schutting te checken. Die vangt tijdens een storm veel wind, en is daardoor kwetsbaar. Een schutting extra verstevigen kan daarom geen kwaad. Losse spullen, zoals lege gieters, plantenbakken of (licht) meubilair naar binnen halen of op een windstillere plek zetten is wellicht ook iets om aan te denken. Heb je een trampoline in de tuin en wil je niet dat die naar de buren vliegt? Haal dan de poten er onder uit of leg hem op zijn kop, zodat de wind er niet onder kan komen.

Om stormen zo schadevrij mogelijk door te komen wordt geadviseerd om een auto niet onder een boom te parkeren. Op de weg is het volgens de ANWB veilig om de snelheid te laten zakken en meer afstand te houden ten opzichte van andere weggebruikers. En het is extra opletten geblazen op bruggen, dijken of andere open vlaktes: daar heeft de wind vrij spel. Bovendien adviseert de ANWB om het stuur vast te houden met twee handen. Op die manier kan het beste gereageerd worden op windstoten.

'Gevaarlijk weer'

Volgens Spannenburg is het dan ook verstandig om voorbereidingen te treffen met de volgende storm die in aantocht is. Ze verwacht vrijdagmiddag- en avond dat Eunice het meest van zich laat horen. "Vrijdagochtend is het nog redelijk rustig, maar in de loop van de middag kan in Drenthe aan stormkracht worden getipt. Dat is bijzonder, en heb je niet zo vaak."