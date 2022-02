In het Hunzedal tussen Exloo en Buinen ligt een bijzonder natuurgebied, eentje waar een opmerkelijke flora en fauna samengaan met hoogstaande techniek. Hier staat de LOFAR of lage-frequentie telescoop, een radiotelescoop die is samengesteld uit duizenden radioantennes, in een vogelrijk moeras- en graslandengebied.

"In dit gebied zijn weinig storingen", aldus vrijwilliger Henk Blouw. "Dat is de reden dat ASTRON dit gebied in 1995 heeft uitgekozen om een soort laboratorium van allerlei instrumenten neer te zetten om het heelal te bestuderen, dus astronomie te bedrijven."

Samenwerking

"Daarnaast hebben ze een samenwerking gevonden met Stichting Het Drentse Landschap die de natuur is gaan inrichten omdat dit een prachtig moeraskwelgebied heeft", vertelt Blouw. Dat ligt aan de westrand van het gebied. Grondwater stroomt voortdurend naar de oppervlakte waardoor er specifieke planten groeien waaronder orchideeën en moeraskartelblad. "Je hebt hier ook prachtige vlinders, libellen en andere insecten en de hermelijn en de bever."

Vogelen

In het LOFAR-gebied komen veel verschillende soorten vogels voor. Enkele kwartelkoningen, watersnippen en waterrallen broeden in het kwelmoeras. De Beeksdijk tussen Exloo en Buinen is een geschikte plek om vogels te spotten. "Blauwe ganzen, een prachtig gezicht." Blouw is vrijwillig gids geworden omdat hij van jongs af aan interesse had in de natuur. "Zo ben ik met dit gebied in aanraking gekomen. Ik doe veel natuurinventarisaties, vooral van vogels."

Wederzijds voordeel