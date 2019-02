Noordscheschut in blessuretijd ten onder bij Winsum

In het inhaalweekend van de 1e klasse E heeft Noordscheschut niet weten te stunten bij de nummer drie op de ranglijst; Winsum. Beide ploegen deden in een harde wedstrijd weinig voor elkaar onder, maar in de blessuretijd maakte Winsum de enige treffer van de wedstrijd en bleven de drie punten in Groningen.

Voor Noordscheschut was dat een zuur tegenvaller, want tot die tijd gaf de ploeg goed verweer tegen het hoger geklasseerde Winsum. “Het voetbal was niet goed, maar de strijd, de beleving en de duelkracht spatte ervan af,” zegt trainer Marc van Meel. “Dan is het extra zuur dat je in blessuretijd verliest.”In de eerste helft was er geen winnaar aan te wijzen, maar in de tweede helft leek Noordscheschut het overwicht te creëren. Geen enkele kans leidde echter tot een treffer. “Het was wachten op een doelpunt voor ons, we waren enkele keren heel dichtbij,” stelt Van Meel.Desondanks valt het doelpunt na ruim 90 minuten spelen aan de andere kant. Uit een corner komt de bal ongelukkig tegen de paal en in de rebound werkt de spits van Winsum de bal onverbiddelijk binnen. Noordscheschut neemt zodoende geen punten mee, waar dat wellicht wel op zijn plaats was.“We kunnen hier wel verder mee,” is Van Meel overtuigd. “We hebben een lastige uitwedstrijd op de mat gelegd en dat geeft vertrouwen richting de volgende wedstrijden. We komen Zeerobben en Broekster Boys nog tegen en dat worden wel krakers.”Noordscheschut staat na 16 wedstrijden op de negende plaats met 18 punten.