Drenthina drukt FC Klazienaveen dieper in zorgen, periodetitel lonkt

Voor Klazienaveen groeien de zorgen. De ploeg van trainer Eric Prins blijft steken op plek 12 en staat inmidels zes punten achter DZOH, de eerste club boven de nacompetitiestreep.Drenthina had het duel in Klazienaveen in de eerste helft al kunnen en ook moeten beslissen. de 0-1, door een treffer van Mark Lubberts, was een magere afspiegeling van de kansenverhouding. Klazienaveen-doelman Justin Verschoor keepte echter een uitstekende pot.Via Nick van der Sleen kwam de thuisclub na rust uitstekend uit de kleedkamer. De aanvaller zorgde binnen een minuut voor de gelijkmaker. Klazienaveen leek erop en erover te gaan, maar halverwege de tweede helft kantelde het duel toch weer richting Drenthina dat door middel van een strafschop (benut door Lubberts) op 1-2 kwam.Drie minuten voor tijd leek Klazienaveen toch nog een onverwacht punt aan het duel over te houden. Na schitterend voorbereidend werk van invaller Thyrann Lambers schoot Van der Sleen zijn tweede van de middag binnen: 2-2.Invalkeeper Leon Hoogenberg van Klazienaveen, koud in het veld voor de geblesseerde Verschoor, ging in blessuretijd in de fout. Na een ingooi kreeg de doelman de bal in bezit en had vervolgens teveel tijd nodig om de bal weg te werken. Ruben Kemperink zette uitstekend druk, blokte het schot van Hoogenberg en kopte vervolgens in het lege doel: eindstand 2-3.