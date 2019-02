'Geen vertraging windmolenpark Zwartenbergerweg door krap energienetwerk'

Lees ook: Twee windparken Emmen voorlopig niet op stroomnet: ‘Het is een nieuwe complicatie’

Dat schrijft windmolenbouwer Raedthuys in een brief aan bewoners van dit gebied.Volgens de windmolenbouwer hebben beide energiebedrijven het bedrijf verzekerd dat ze gewoon door kunnen gaan met de ontwikkeling van het windpark met zeven molens. Er bestaat een capaciteitstekort op het netwerk. Maar omdat de windmolens pas over enkele jaren gebouwd worden is dat probleem naar verwachting tegen die tijd opgelost.De gemeente Emmen maakte vorige week bekend dat twee van de drie geplande windmolenparken in de gemeente door capaciteitsgebrek de komende jaren hun stroom niet kwijt kunnen op het net. Het windmolenpark aan de Zwartebergerweg was één van de parken.