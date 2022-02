Mail gehad van de GGD? 'Klik niet op de link!'

In de mail staat dat de ontvanger in de buurt is geweest van een aantal mensen die positief is getest op het coronavirus. Mensen worden gevraagd om zo snel mogelijk een testafspraak te maken door te klikken op een afspraaklink. Maar die link leidt naar een valse website. Daar wordt gevraagd in te loggen met de persoonlijke bankgegevens, die de criminelen daardoor in handen krijgen.