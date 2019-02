Ondernemen in Drenthe: De onsterfelijke cd's van de CD Hal in Ruinen

De familie Prent komt eigenlijk van de markt. Klaas Prent en zijn vader hebben altijd een kraam gehad. Inmiddels is Klaas Prent senior ermee gestopt en heeft Klaas Prent junior het overgenomen. Naast de fysieke winkel in Ruinen is er ook een marktwagen. "Mijn vader verkocht schroevendraaiers", vertelt Prent. "Op een gegeven moment zag zijn leverancier ergens anders brood in, die ging cassettebandjes verkopen. En wij gingen dat ook doen. Cassettebandjes. Daar stond dan muziek op en dat was ons product.""Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wat we verkopen. Muziek staat erop", zegt Prent met een cd in zijn hand. "Maar het is het product dat ik verkopen moet. Ik heb hier ook wel muziek waarvan ik bij god niet weet wat het is." Volgens Prent kan kennis over muziek ook een rem zijn voor de verkoop. In de CD Hal in Ruinen is echter alles te vinden. Van punk tot Nederlandstalig en van klassiek tot hip hop. Maar de focus ligt wel op de levensliederen.Naast de verkoop van cd's runt Prent ook een platenlabel waarop onder andere Jannes ooit begonnen is als zanger. Ook boerenrockband Mooi Wark zit al jaren bij Prent als het gaat om platen en videoclips. "Heel veel artiesten hebben hier hun weg gevonden", legt Prent uit. "Vaak denkt een artiest: ik heb wat opgenomen, ik heb een mooi nummer en dat is het." Maar zo is het niet volgens Prent. "Het moet bij de goede mensen terechtkomen, het moet verkocht worden. Het moet begeleid worden." En dat is wat Prent probeert met zijn artiesten."Ik zie nog steeds toekomst in muziek verkopen. We blijven echt een platenzaak. Als de mensen bij wijze van spreken de eerste cd van Guus Meeuwis willen hebben, dan hebben we die staan."