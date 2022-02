Een bestuurder van een bestelbusje is aan het eind van de ochtend gewond geraakt bij een ongeluk in de buurt van Schoonloo. Het voertuig raakte van de weg en botste vervolgens tegen een boom.

Het ongeluk gebeurde op de Elperstraat, ten westen van Schoonloo. Er zou één persoon in de auto hebben gezeten, die naar het ziekenhuis is gebracht. Het is onduidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn.