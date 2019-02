Korterink redt E&O bij hekkensluiter Gemini

Na een reeks tegenvallende resultaten en een donderspeech van trainer Henk Smeenge, was het er de dames van E&O alles aan gelegen te winnen bij hekkensluiter Gemini. In een spannende slotfase ging het nog bijna mis, maar de late treffer van Alysa Korterink deed de uitslag in het voordeel van de Emmenaren doorslaan naar 19-20.

"Ik heb de dames vaak beschermd, maar we mogen nu ook wel eens de verantwoordelijkheid nemen," waren de harde woorden van Smeenge na de verloren wedstrijd tegen Quintus 2 van vorig weekend. Zijn vrouwen maakten het de nummer twee van de Eerste divisie niet gemakkelijk, maar lieten de beter geachte tegenstanders toch ontsnappen.Bij hekkensluiter Gemini leek E&O de hele wedstrijd de overhand te hebben. In de rust had de ploeg een voorsprong van 8-11 opgebouwd en in de tweede helft wisten de Emmenaren het verschil constant op twee punten verschil te houden.Met nog een halve minuut op de klok kwam Gemini echter terug in de wedstrijd met een aansluitingstreffer bij 19-19. De laatste kans was echter voor de Drentse bezoekers en Alysa Korterink bezegelde met haar schot de overwinning voor E&O.Een belangrijke zege, want E&O neemt weer afstand van de gevarenzone. Bentelo verloor vandaag met 20-18 van BFC, waardoor het gat met de naaste concurrent is opgelopen naar 3 punten. Bij verlies van Hercules zal E&O tevens opschuiven naar de elfde plaats.