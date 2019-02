Hurry-Up ruim langs oude bekende Quintus

Hurry-Up heeft in de 19e speelronde van de BENE-League een ruime zege behaald op hekkensluiter Quintus. Op bezoek bij de club die in Zwartemeer nog verrassend wist te winnen lieten de oranjehemden geen steken vallen en werd Quintus met 24-33 van het veld gespeeld.

Eerder dit seizoen troffen beide ploeg elkaar al in Zwartemeer. Het toen nog puntloze Quintus uit Kwintsheul wist te verrassen met een 29-30 zege. Hurry-Up heeft de afgelopen tijd de lijn naar beneden ingezet, dus een overwinning op bezoek bij Quintus was vooraf geen zekerheid.De formatie uit Zwartemeer liet dit keer echter geen steken vallen. Hurry-Up nam vanaf de eerste minuut een voorsprong in handen en gaf die niet meer weg. Langzaam groeide de voorsprong naar tien punten. In het laatste kwartier slonk die voorsprong nog licht, maar het was ruim voldoende voor de zege.Ondanks de overwinning kan Hurry-Up nog niet naar boven kijken. De ploeg blijft steken op de tiende plaats met 11 punten. Het gat met Hasselt op de negende plaats is nog altijd vier punten. Wel neemt de ploeg afstand van Sasja en Quintus die de ranglijst sluiten.