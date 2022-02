Vrijwilligers verbouwen eigen dorpshuis: 'Anders was het afgegleden naar de afgrond'

Het dorpshuis in Eexterveen krijgt een grote uitbouw, met daarin een nieuwe keuken. Daarnaast komt er een terras, een café en nog een bierstube in de tuin. Jan Roelof Vos kijkt met genoegen naar de verbouwing. "Er moest wat aan gebeuren, anders krijg je dat het weer terugloopt. Dan kun je wel doorgaan, maar dan zou het afglijden naar de afgrond."

Sinds een paar jaar is het dorpshuis in handen van de bewoners van Eexterveen, verenigd in een vereniging. Het dorpshuis wordt uitgebaat door een ondernemer, maar die laatste liep steeds vaker tegen beperkingen aan.

Kont niet keren

Vooral de keuken was een struikelblok. Uitbater Martijn Kok kon daar zogezegd zijn kont niet keren, maar ook de rest van de ruimte was vaak te vol. "Veel verenigingen, veel partijen die ervoor zorgden dat het plafond van het gebouw werd bereikt."

Vos: "Op een gegeven moment moet je gewoon nee verkopen. Dat is zonde voor de mensen in het dorp. Dan heb je een sociaal iets om mensen bij elkaar te brengen, dat je dan niet kan zeggen 'iedereen is welkom'."

Trots op het dorp

Volgens Jan Roelof Vos wordt daarom één van de ruimtes verbouwd tot 'overloopcafé'. "Als het in het restaurant druk is kunnen mensen hier zitten voor een borrel. En als er een besloten partij is, is er ruimte om nog een biertje te drinken hier."