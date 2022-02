'Kroongetuige' zwembadmoord wil af van stempel 'grote boef'

Willem P. uit Kampen, die is veroordeeld voor het regelen van de moord op Jan Elzinga bij het zwembad in Marum in 2012, wil niet langer de stempel 'grote boef' dragen. Dat is een van de redenen dat hij in mei 2016 naar de politie stapte en vertelde dat de toenmalige schoonfamilie van Elzinga achter de moord zat.

Deze nieuwe verklaringen hebben hem een strafkorting opgeleverd van dertig procent. "Dat is ook mooi meegenomen", zei de man tegen de rechter in Groningen. P. is inmiddels op vrije voeten. Door de onthullingen van P. zijn vorig jaar in juli de toenmalige vriendin van Elzinga, Monique H. (42) uit Hollandscheveld, haar 40-jarige broer Marcel uit Nieuw-Roden en hun 60-jarige moeder uit Roden opgepakt. Ook werd een 57-jarige man uit Kampen opgepakt, omdat die het wapen zou hebben geleverd.

Verdachten luisteren mee

De vier ontkennen tot op de dag van vandaag iets met de moord van doen te hebben gehad. Ze vinden deze nieuwe verklaringen van P. onbetrouwbaar. Hun advocaten voelen P. vandaag aan de tand over zijn onthullingen. Dit gebeurt in een aparte ruimte in de rechtbank, uit het zicht van de nieuwe verdachten. Zij luisteren mee via een audioverbinding. Alleen de moeder, broer en zus zitten in de zaal. Zij zitten nog in voorarrest. De Kampenaar kwam in december op vrije voeten en verscheen vanwege medische redenen niet.

Jan Elzinga (40) werd doodgeschoten voor de ingang van het zwembad in Marum. Hij overleed kort daarop. De schutter, Pascal E. uit Zwolle, kreeg hiervoor vijftien jaar opgelegd. De moord leverden E. en P. samen 30.000 euro op. Het verhoor ging vanochtend vooral over de reden waarom P. ineens belastende verklaringen aflegde. Een televisieprogramma over nabestaanden na geweldsdelicten brachten het geweten van de Kampenaar in beweging. P. vond ook dat de nabestaanden van Elzinga recht hadden op de waarheid.

Opname

P. herinnerde zich dat hij bij één van de ontmoetingen met Marcel H. een opnameapparaatje mee had genomen. Hij wilde er zeker van zijn dat het geld werd uitbetaald en legde deze belofte vast. Het apparaatje had hij verstopt bij een chalet. Hij wilde Marcel H. vanuit de gevangenis waarschuwen dat er nog een opname van een gesprek lag verborgen. Volgens P. reageerde Marcel hierop geïrriteerd en voelde P. zich bedreigd. "Dan zoekt hij het verder zelf ook maar uit", zei P. tegen de rechter. De man legde voor het eerst zijn verhaal neer bij de politie.