Verhoren drugsbendelid niet goed op papier: hof stelt zaak uit

Het hoger beroep in de drugszaak Maggiora, die draait om een drugsbende die opereerde vanuit Meppel, is door het gerechtshof in Leeuwarden uitgesteld. De advocaat van één van de verdachten heeft ontdekt dat de verklaringen van Ivo J., het bendelid dat na zijn arrestatie veertig belastende verklaringen heeft afgelegd, niet volledig door de politie op papier zijn gezet.

De advocaten van vier bendeleden die in hoger beroep zijn gegaan, mochten vandaag eigenlijk officier van justitie Henk Mous en advocaat Evert Kuiters als getuigen horen over de zaak. Mous leidde het onderzoek naar de Meppeler drugsbende, die in 2015 werd opgerold. Kuiters was destijds J.'s advocaat. Advocaat Sanne Schuurman, die verdachte Mel E. uit Meppel bijstaat, zegt bewijs in handen te hebben dat het Openbaar Ministerie (OM) in het geheim afspraken heeft gemaakt met Ivo J.

Mous zou J. (32) hebben beloofd dat hij een lagere strafeis zou krijgen als hij zou meewerken. Volgens Schuurman is in het geniep geprobeerd een deal met J. te maken, zonder dat de rechtbank in Assen, die in 2017 over de zaak oordeelde, en de advocaten van medeverdachten ervan wisten. Dat mag niet. Justitie mag afspraken maken met criminelen, maar moet daar wel open over zijn.

Schuurman zegt documenten in handen te hebben met mail- en app-verkeer, waaruit onder meer blijkt dat Mous en de landelijke officier getuigenbescherming contact hadden met J., hem via zijn advocaat Kuiters aanwijzingen gaven en dat het Openbaar Ministerie zelfs J.'s advocaatkosten betaalde.

Lagere strafeis

Mous heeft tijdens het strafproces in Assen tussen 2015 en 2017 altijd volgehouden dat er van Schuurmans beweringen niks klopt. J. kreeg een flink lagere strafeis omdat hij uit zichzelf zou hebben meegewerkt, waardoor het OM genoeg bewijs kreeg om de andere mannen veroordeeld te krijgen. Dat J. bovendien gevaar liep en moest onderduiken vanwege zijn openhartigheid, nam Mous naar eigen zeggen ook mee in de strafeis.