Genoeg ideeën voor opknapbeurt Lesturgeonplein in Vledder

De gemiddelde leeftijd in het dorp is volgens Dirk Boom van de organisatie Naobuur ongeveer 67 jaar oud. Met een rolstoel die hij te huur aanbiedt demonstreert hij hoeveel moeite het kost om überhaupt veilig bij het plein aan te komen. Als de geulen in de weg nog niet erg genoeg zijn bij de toegangsweg, dan vormt het plein zelf wel een obstakelparcours voor de ouderen met de losliggende stenen en kuilen.

Hij ziet naast het opknappen van de paden het liefste dat het plein een punt wordt waar mensen zich thuis voelen en die het leven juist vergemakkelijkt. "Er zijn veel eenzame mensen. Daar hebben we organisaties voor zoals hier bij Naobuur waar mensen kunnen komen voor vervoer of voor klusjes, maar dat is maar een deel van wat de gezondheid van mensen is."

Verkeershub

Om de eenzaamheid tegen te gaan denkt Boom bovendien aan een hub voor verschillende vervoersmiddelen bij het plein. "Dan moet je denken aan openbaar vervoer, de buslijnen. Maar ook aan microvervoer dus vanaf het plein vervoersmiddelen aanbieden die tot aan huis gebruikt kunnen worden."

Elektrische fietsen, stepjes of autootjes. Opties te over. "Het voordeel is dat mensen die van het ene vervoersmiddel naar het andere willen overstappen niet eerst een stuk hoeven te lopen. Als je vervoer op een plek hebt en mensen eens een keer moeten wachten op de bus, dan heb je ook een geheel. Dan hoeven mensen niet in de kou te staan."