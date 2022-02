KNMI: Morgen code oranje, zeer zware windstoten verwacht

Het KNMI meldt dat er kans is op omvallende bomen en loskomende takken. Geadviseerd wordt om rekening te houden met de omstandigheden, bijvoorbeeld op de weg. In de kustgebieden en op de Wadden kan zelfs 130 kilometer per uur worden gehaald. Alleen in Limburg lijkt het mee te vallen, daar wordt 'slechts' code geel afgegeven.