Sterk DOS'46 houdt punten thuis tegen Fortuna

Met de winst bekroonde DOS zich deze keer wel voor een sterk optreden tegen een hoger geklasseerde opponent. De Nijeveners kwamen dit seizoen tegen de topclubs wel vaker goed voor de dag, maar te vaak werden punten gemorst. Daardoor is het voor DOS inmiddels vrijwel onmogelijk geworden om zich nog bij de eerste vier van de ranglijst te scharen.In het duel met Fortuna liet de Drentse equipe zich het kaas niet van het brood eten. DOS kwam alleen in het prille begin van de wedstrijd op achterstand, maar daarna koesterde de thuisclub voortdurend een voorsprong. Na een 11-9 marge bij rust, groeide het gat in de tweede helft zelfs tot zeven punten.DOS leek op rozen te zitten, maar door een serie scores van Fortuna werd de wedstrijd in de laatste minuten toch weer spannend. Een treffer van Jelmer Jonker bij een stand van 24-22 hielp de brigade van coach Pascal Zegwaard in veilige haven. In de resterende tijd scoorden beide teams vervolgens nog een laatste keer. Met twaalf doelpunten was Jonker de topscorer van DOS.