RIVM meldt 1758 nieuwe positieve coronatests in Drenthe

Het aantal nieuwe coronagevallen nam in totaliteit af. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 56.390 positieve uitslagen van tests geregistreerd. Voor een donderdag is dat het laagste aantal sinds 20 januari, bijna een maand geleden.

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag gedaald, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu 1.588 coronapatiënten, 62 minder dan woensdag.