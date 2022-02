Test- en vaccinatielocaties in Drenthe nog eerder dicht door storm

De coronatest-en vaccinatielocaties gaan vrijdag om 13.00 uur dicht vanwege de verwachte storm Eunice. Dit meldt GGD Drenthe. In eerste instantie zouden de locaties om 15.00 uur dicht gaan, maar onder andere vanwege het niet rijden van de treinen is het twee uur vervroegd.

"De test- en priklocaties worden gesloten omdat we het onverantwoord vinden om mensen de weg op te laten gaan in een storm met harde windstoten", meldt de GGD. "We willen de bezoekers en de medewerkers veilig houden."