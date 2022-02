LIVE: Noord Nederlands Orkest speelt het thema Parijs en New York

Het Noord Nederlands Orkest treedt live op in de Oosterpoort in Groningen. Kun je er niet bij zijn? Bekijk het concert nu hier.

Het NNO laat werken horen van Lili Boulanger, Maurice Ravel en Antonin Dvorák. Het thema van het concert is: Parijs en New York. Het concert begint om 19.45 uur. Kijk hieronder live mee:

Lili Boulanger stierf op haar vierentwintigste en gold als een grote belofte. Hier klinken twee karakteristieke werken: sfeervolle, dromerige muziek zoals die alleen in Parijs rond 1900 geschreven werd. In het werk van Maurice Ravels hoor een fiedeldeuntje dat een Baskisch volksliedje zou kunnen zijn - een hint naar de geboortegrond van zijn moeder. Nog geen minuut later zijn er ook echo's van flamenco en jazz voorbijgekomen.