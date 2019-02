Luister hier live naar FC Emmen - Vitesse

Vitesse is de nummer 6 in de eredivisie met 33 punten uit 22 duels. Emmen staat net onder de streep, op plek 16 met 24 uit 22.Hekkensluiter NAC pakte gisteravond een punt tegen FC Groningen en staat nu op 18 punten en De Graafschap kroop gisteravond drie punten dichterbij Emmen door bij PEC Zwolle met 3-0 te winnen. Wint de Drentse club vandaag dat stijgt het in ieder geval drie plekken.Luister naar het live-verslag van FC Emmen - Vitesse via de link hieronder: