Inhaalprogramma zondagvoetbal

Hoogeveen en Alcides vochten vorig seizoen nog om de titel in de 1e klasse F van het zondagvoetbal. Vanmiddag staan ze op het kunstgras in Hoogeveen opnieuw tegenover elkaar, maar dan in de hoofdklasse.

Met name voor Hoogeveen is het een belangrijk duel, want de ploeg van trainer Nico Haak doet volop mee in de strijd om het kampioenschap.In de strijd tegen degradatie uit diezelfde hoofdklasse A speelt Achilles 1894 een belangrijk duel op eigen veld tegen de nummer 3, DEM.In de 1e klasse F kan VKW de koppositie pakken als het op eigen veld weet te winnen van koploper SWZ Sneek.Bekijk hieronder het complete programma van vandaag in het zondagvoetbal.