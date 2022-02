Wubben Tankreiniging van Gasselternijveen naar Peelerpark in Assen

Wubben Noord verhuist van het bedrijventerrein in Gasselternijveen naar het Peelerpark in Assen-Noord. Het bedrijf in tankreiniging en -sanering, zit al tientallen jaren aan de Vogelshemweg in Gasselternijveen. Maar daar groeit Wubben uit zijn jasje. Uitbreidingsmogelijkheden zijn er niet.