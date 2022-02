Beachvolleybalster Meppelink beëindigt carrière

Meppelink zegt: "Ik heb besloten dat het echt klaar is, en ik denk dat ik terug mag kijken op heel veel moois. Ik ben na de Olympische Spelen van 2008 begonnen met voltijd trainen bij Beachvolleybal Team Nederland en ik heb sindsdien vele hoogtepunten beleefd. Nu is het tijd om mij te richten op alle moois buiten de topsport. Ik ga mijn master management aan de Erasmus Universiteit afmaken, en zal mij daarnaast blijven inzetten voor de sport."

"Ik ben enorm trots op mijn topsportcarrière, die twintig jaar heeft geduurd", zegt Keizer. "Het is mooi geweest, en nu is het tijd om nog meer aandacht aan mijn gezin te schenken en om nieuwe doelen te stellen. Het EK-goud in 2018 was voor mij het mooiste moment. Mijn kinderen waren bij de finale en dat was een droom. Ik kon aan ze laten zien wat het kan opleveren als je je hart volgt."