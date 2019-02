Vandalen houden huis bij basisschool Emmer-Compascuum

Met een stoeptegel is geprobeerd een ruit in te gooien (foto: Obs De Bente)

Basisschool De Bente in Emmer-Compascuum is gedupeerd door vandalen die in de nacht van vrijdag op zaterdag vernielingen hebben aangericht bij de school.

Met een stoeptegel is geprobeerd een ruit in te gooien, een deur is bekrast en deurroosters lagen over het schoolplein verspreid.De school doet op Facebook een oproep aan mensen die iets gezien hebben om zich te melden.