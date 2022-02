Verdachten in zwembadmoord mogen nog niet naar huis

De drie familieleden die verdacht worden van het uitlokken van de moord op Jan Elzinga (40) in 2012, blijven vastzitten. De drie worden verdacht van een ernstig misdrijf en hen nu naar huis sturen valt de samenleving niet uit te leggen, zei de rechter.

De drie worden ervan verdacht dat zij de moord op Jan Elzinga in 2012 hebben gefaciliteerd. Het drietal werd vorig jaar in juli opgepakt, samen met de 57-jarige Johan L. uit Kampen. De Kampenaar zou het wapen hebben geleverd waarmee het slachtoffer werd doodgeschoten. Direct na de moord pakte de politie de schutter uit Zwolle op. Die bekende en zei dat hij dit in opdracht deed van Willem P., ook uit Kampen. Deze mannen kregen celstraffen vijftien en twintig jaar opgelegd.

Nieuw bewijs

De schutter verklaarde na de moord al dat de toenmalige vriendin en haar familie achter de moord zouden zitten. Er was toen te weinig bewijs voor een strafrechtelijke vervolging. Dit veranderde doordat P. na hardnekkig zwijgen in 2017 en 2019 hetzelfde vertelde en de politie nieuw bewijsmateriaal overdroeg. Deze nieuwe verklaringen leverde hem een strafkorting op van dertig procent. En de aanhouding van deze huidige verdachten.

Twijfel over verklaringen van P.

De vier ontkennen met klem en vandaag mochten hun advocaten kritische vragen stellen aan P. Dit gebeurde in een afgeschermde ruimte in de rechtbank. De verdachten kregen P. niet te zien en hoorden via een audioverbinding hoe P. door de raadslieden, de officier van justitie en rechters werd ondervraagd. De rechter vindt de verklaringen van P. op sommige punten twijfelachtig.

Zichzelf geappt?

P. zou vanuit de gevangenis met Marcel H. hebben geappt. Tijdens het uitlezen van deze telefoon en simkaart bleek dat de antwoorden op de vragen, die P. aan de vermeende Marcel stelde, al als concept klaar stonden. "Appte u met twee telefoons met uzelf", vroeg de rechter tijdens de ondervraging. De officier van justitie liet weten onder meer daar extra onderzoek naar te doen.

Beïnvloeding getuige

De inhoudelijke behandeling is ergens dit najaar. Een datum is nog niet geprikt. Vier getuigen, waaronder de medeverdachte uit Kampen, moeten in juni en juli nog worden gehoord. Daarnaast loopt nog een onderzoek naar een brandstichting bij de woning van een van deze getuigen. Die zou bovendien door Marcel H. zijn beïnvloed en bedreigd. Ook hiernaar loopt een onderzoek. Daarop wordt beslist of Marcel H. ook voor deze beïnvloeding wordt vervolgd.