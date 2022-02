Volgens Albert Smit van Assen Centraal is de verontwaardiging in heel Assen groot over de dreigende sluiting. "Waar je ook komt, iedereen heeft het erover." Hij is blij met een petitie , al stokt die nu rond de 8200 handtekeningen. "Dus bij deze een dringende oproep aan iedereen om die vooral te tekenen. Maar als politiek moeten we ook een daad stellen, en dat doen we met deze motie."