Drenthe Toen #25: De ondergang van de dierentuin in Assen

Voordat het Noorder Dierenpark in Emmen er kwam, had Drenthe al een dierentuin in Assen. Het park was niet overal even geliefd en werd onder meer 'Drents kippenhok' genoemd. Henk Luning vertelt over de dierentuin en wat het uiteindelijk de kop heeft gekost. Ook gaan we op zoek naar bandleden van de band Reaction, voorloper van No Name. Verder is er aandacht voor 'De nacht van Byrman', de eerste genomineerde voor de DHV-prijs 2018 en horen we waarom Henk Spraakman en zijn broers op zoek zijn naar oud-Indiëgangers uit Meppel. Jans Tabak van de historische vereniging van Diever vertelt wat de jeugd deed met mensen die het volgens hen hoog in hun bol hadden.