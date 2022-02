Tot 4,5 jaar cel geëist voor gewelddadige woningoverval in Havelte

Voor een woningoverval in Havelte, waarbij de bewoner zwaar werd mishandeld, heeft het Openbaar Ministerie (OM) vandaag tegen drie verdachten celstraffen tot 4,5 jaar geëist. Eén van hen is een 20-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel, die als escortgirl in de woning aanwezig was.

De vrouw verbleef al twee dagen in de luxe woning van het slachtoffer. Ze was op 16 april door hem uit Zwolle opgehaald, omdat zij op straat zou zijn gezet en hulp nodig had. Ze had al eerder eens een seks-afspraak met de man in zijn woning gehad. De vrouw spelde de man allerlei verhalen op de mouw.