Raad steekt 1 miljoen in ontwikkeling 'Assen Centraal'

Assen kan aan de slag met het binnenstedelijke ontwikkelingsplan 'Assen Centraal'. De raad is akkoord met 1 miljoen euro aan voorbereidingskosten voor dit plan voor 1350 woningen in het centrumgebied.

Het gaat om huizen in de drie deelgebieden Binnenstad, Stadsboulevard en Havenkwartier, die allemaal met elkaar in verbinding staan, omdat ze in het centrum liggen. Streven is dat er binnen tien jaar 850 huizen gebouwd zijn.