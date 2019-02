Geen trilogie voor Deelstra op NK Cross

HARDLOPEN -

Andrea Deelstra is er in Flevoland niet in geslaagd om haar derde Nederlandse titel op rij op de cross te pakken. Op het recreatiepark Netl kwam de 34-jarige hardloopster uit Dwingeloo op de 8 kilometer niet verder dan de vierde plaats. De overwinning ging naar Jasmijn Lau uit Velp. Jacelyn Gruppen uit Stuifzand behaald wel het podium met een derde plaats.