FC Emmen machteloos tegen Vitesse: 0-3

Door de nederlaag blijft FC Emmen staan op de 16e plek in de eredivisie, met 24 punten uit 23 duels.De middag begon met een indrukwekkende minuut stilte voor de overleden broer van doelman Kjell Scherpen. De doelman besloot vandaag wel gewoon het doel van de Drentse club te verdedigen.Vitesse kwam na een klein kwartier op 0-1. Een voorzet, die Max Clark wel heel gemakkelijk mocht geven, werd keihard met een volley binnengeschoten door Mohammed Dauda. De nummer 10 van de gasten liep uit de rug weg van Glenn Bijl en ook Nick Bakker was de spits compleet uit het oog verloren.FC Emmen stelde daar nauwelijks iets tegenover. Een kopbal van Andrej Lukic uit een corner en een kopbal van Michael de Leeuw na een voorzet van Anco Jansen waren de enige twee wapenfeiten van de Drentse club in de eerste helft.Ook in de tweede helft wist Emmen maar geen gat te vinden in de sterke en hechte defensie van Vitesse. De wissel (Jafar Arias voor Michael de Leeuw) leverde ook geen extra gevaar op. Twintig minuten voor tijd viel de beslissing. Martin Ødegaard schoot een vrije bal vanaf de zijkant in één keer binnen. Iedereen bij FC Emmen, ook doelman Kjell Scherpen, verwachtte een voorzet: 0-2. Kort daarvoor dacht Bryan Linssen al te scoren, maar zijn treffer werd terecht wegens buitenspel afgekeurd en ook na de 0-2 werd er nog een Vitesse-treffer geannuleerd wegens buitenspel (Ødegaard tikte binnen nadat Linssen buitenspel stond).Vlak voor tijd zorgde Navarone Foor voor het slotakkoord na slecht uitverdedigen van de Drentse club: 0-3.Later meer met reacties...