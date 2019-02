Frivool VKW neemt koppositie over van SWZ

Na jaren pendelen tussen de eerste en tweede klasse is VKW getransformeerd tot een ploeg waarmee rekening gehouden moet worden in de hoogste afdelingsklasse. Zondagmiddag kwam lijstaanvoerder SWZ op bezoek in Westerbork. Ook tegen de Friezen gaven de blauw-witten thuis.Na een kwartier spelen opende Jonas Nijland namens VKW de score. De jongeling reageerde attent op een doelpoging van teamgenoot Frits Nijstad. Zo mochten de honderden toeschouwers in het lentezonnetje voor het eerst juichen.Vier minuten voor het rustsignaal maakte SWZ, dat SVBO een week geleden met 4-1 versloeg, plots gelijk. Via een hoop Drentse benen zag Harvey de Boer zijn inzet achter VKW-goalie Martijn Mulder belanden.Vijftig tellen had de thuisploeg nodig om te antwoorden. Met veel gevoel verschalkte Nijstad de uitgekomen doelman van SWZ. Gesteund door de 2-1 vermaakte de formatie Bas Nibbelke na de pauze het publiek.In de omschakeling liet VKW zien over veel kwaliteiten in de voorhoede te beschikken. De 3-1 van Nijstad betekende de tweehonderdste van de aanvaller in het amateurvoetbal. De hard werkende Ynse Oosterhof verzorgde vier minuten voor tijd het toetje.Na vijftien duels voert promovendus VKW de ranglijst in de eerste klasse F aan. SWZ volgt op een punt. De amateurs van Emmen kwamen dit weekend niet in actie en maken het podium compleet.