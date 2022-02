Lefier hakt in mei knoop door over sloop twee flats in Emmermeer

Huurders van twee flats aan de Meerstraat en Nijkampenweg en acht zogeheten grondgebonden woningen aan de Haagjesweg in Emmen krijgen in mei definitief uitsluitsel of hun woningen worden gesloopt. Dat laat woningbouwcorporatie Lefier in een onder de bewoners verspreide brief weten.

De beslissing over drie andere flats aan de Meerstraat en de Nijkampenweg valt volgend jaar. In totaal gaat het om ruim tweehonderd woningen.

Vorig jaar maart bracht Lefier het nieuws naar buiten dat de ruim zestig jaar oude gebouwen gedateerd zijn. Verder laat de isolatie te wensen over. De woningbouwcorporatie liet als voorzorgsmaatregel verder staalconstructies onder de balkons plaatsen.

Weinig aantrekkelijk

Lefier heeft sindsdien de flats aan een onderzoek onderworpen. Er is nagegaan wat komt kijken bij verduurzaming van de appartementen en woningen. In de brief die werd verzonden lijkt die optie weinig aantrekkelijk.

"Uit dit onderzoek is gebleken dat het opknappen en energiezuinig maken van uw woning erg veel geld kost. Ook is niet zeker of uw woning wel voldoende duurzaam gemaakt kan worden om er niet alleen nu, maar ook in de toekomst prettig en betaalbaar te wonen", schrijft de corporatie.

Voorrang

Vandaar dat Lefier neigt naar sloop en vervangende nieuwbouw voor alle flats en woningen. Voor sloop is toestemming van de gemeente en de Huurdersfederatie nodig. Een overleg staat inmiddels gepland. Verder moeten alle financiële details nog worden uitgewerkt.