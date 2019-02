Achilles verliest voor derde keer in zeven dagen

Vorige week kreeg Achilles ongenadig op de broek van Silvolde met 7-2. In de beker verloren de Assenaren met 4-1 van Buitenpost. Tegen Buitenpost kreeg Achilles veel kansen, maar benutte deze niet. Ook vandaag wisten zij de gecreëerde kansen niet te benutten.In de beginfase kwam Achilles niet in het spel voor. Pas na twintig minuten spelen kwam de thuisploeg in het strafschopgebied van de tegenstander. Meer dan een schot wat huizenhoog over ging kwam er niet. DEM creëerde wel twee grote kansen en die werden beide niet gemist.Na een halfuur spelen kreeg Achilles meer balbezit. Maar zowel technisch als tactisch was DEM beter. Na de rust maakte invaller Owusu-ansah het verschil voor de nummer drie op de ranglijst. Al in zijn eerste minuut in het veld had hij de 0-1 op de schoen, maar wist niet te scoren. Een paar minuten later was hij met een assist op de 0-1 wel belangrijk voor DEM. De tweede helft kende weinig echte kansen.Achilles had in tegenstelling tot de eerste helft veel meer balbezit dan de bezoekers. Alleen met dat balbezit wist de ploeg uit Assen weinig gevaar te creëren. Dat was typerend voor het huidige seizoen van Achilles, wat teleurstellend verloopt. DEM hield de 0-1 voorsprong vast en nam de drie punten mee naar Beverwijk.