Kjeld Nuis derde op WK Sprint na tweede ritzege op 1.000 meter

"Deze bronzen medaille is niet zo heel veel waard. Maar het gevoel dat ik heb overgehouden aan die twee duizend meters wel. Dat neem ik mee naar de volgende wedstrijden", zegt Nuis na afloop.Tijdens de tweede 500 meter van het weekend kwam Nuis in een rechtstreeks duel uit tegen zijn grootste concurrent Kulizhnikov. De Rus zette een tijd neer van 34.31 en evenaarde daarmee het baanrecord van Michel Mulder. Nuis kwam niet verder dan 35.05, wat hem een zevende plaats opleverde. Daarmee zakte hij naar de vierde plaats in het klassement."Dit was gewoon niet goed genoeg en daar baal ik van", gaf Nuis voor de camera van de NOS toe. "De tijd van Kulizhnikov is wel zo goed dat het sowieso moeilijk was geweest, maar ik had er dichterbij willen zitten."Op de afsluitende 1.000 meter moest Nuis in de tiende rit aantreden tegen de Duitser Nico Ihle, in de wetenschap dat zijn concurrenten na hem aan de start moesten verschijnen. Nuis startte sneller dan gisteren met een opening van 16.59. Met twee slotronden van 24.9 en 26.3 kwam Nuis uit op 1.07.80, wat eveneens sneller was dan een dag eerder.Havard Lorentzen, Nuis zijn grootste concurrent voor het podium, kwam in de volgende rit aan de start. De Noor mocht 0.43 seconden verliezen, terwijl hij gisteren slechts 0.33 seconden verloor. In de rit tegen de Nederlander Hein Otterspeer kwam Lorentzen er echter niet aan te pas en met een tijd van 1.08.73 gaf hij zijn plaats aan Nuis prijs.In de daaropvolgende rit kwam de Japanner Shinhama in de baan. Hij reed ruim een seconde langzamer dan Nuis, maar hield met zijn tijd van 1.08.81 nog 0.06 seconde over om de Emmenaar voor te blijven. In de slotrit tussen Kulizhnukov en Kai Verbij kwam de leider in het tussenklassement tot de tweede plek in 1.08.62. Hiermee stelde de Rus zijn eindzege tijdens het WK Sprint veilig en was voor Nuis de derde plaats weggelegd.