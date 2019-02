Gieterveen doet buurman Bareveld pijn

Goed was het allerminst wat beide ploegen lieten zien in Bareveld. De strijd en passie vergoedde daarentegen een hoop. De thuisploeg kreeg in de eerste twintig minuten de beste kansen, maar Bart Wieshaupt en Arfin Wessels vonden doelman Stefan Lugtenborg op hun weg.Ook Gieterveen noteerde in de eerste helft goede mogelijkheden. Vlak voor rust kon Bert Kupers de openingstreffer noteren, maar hij schoot oog in oog met doelman Rolf Bies op de paal.Na de rust kwam Gieterveen alsnog op voorsprong. Stefan van der Veen schoot de bal met veel gevoel in het doel achter doelman Bies. Vier minuten later was het opnieuw raak voor de gasten. Wilte Nijhuis schoot in de rebound raak, nadat Bies in eerste instantie nog redding wist te brengen.Bareveld probeerde het daarna wel, kreeg ook kansen via Weishaupt en Herman Ludolphie, maar wisten niet meer te scoren.Na afloop haalde trainer Jordi Nijgh opgelucht adem. "Het probleem dit seizoen is scoren. Na de eerste helft dacht ik ook: 'Het zal toch niet weer gebeuren'. Maar deze keer valt het kwartje de goede kant op. Al hadden we vandaag nog meer kunnen scoren."Gieterveen en Bareveld staan met een tiende en elfde plek in de Vierde Klasse D nipt boven de degradatieplaatsen. Nummer veertien degradeert rechtstreeks. De twaalfde en dertiene positie betekent het spelen van play-offs wedstrijden.