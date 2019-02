Uitslagen zondagvoetbal

Niet veel vaker werd op 24 februari onder zulke lekkere omstandigheden het amateurvoetbal afgewerkt als op deze zondagmiddag Maar goed ook, want het was een druk programma.

Alle vier Drentse clubs uit de Hoofdklasse A kwamen vandaag in actie, met als mooiste affiche de wedstrijd tussen Hoogeveen en Alcides uit Meppel. De thuisploeg trok in een spannende slotfase aan het langste eind. Achilles 1894 daarentegen verloor opnieuw en zakt verder weg in degradatiegevaar.Ook de 1e klasse F had een druk schema. VKW won van SWZ en nam de koppositie over. Nieuw Buinen zegevierde bij Noordster en GOMOS bleek te sterk voor Bergum.Bekijk hieronder het complete overzicht van uitslagen in het zondagvoetbal.