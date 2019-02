Woede in Emmermeer na roof nieuwe verlichting

Deze lampen, een initiatief van het wijkbestuur en woningbouwvereniging Lefier, hangen om de twintig tot dertig meter in donkere steegjes. Ze moeten de veiligheid van de bewoners vergroten.Eind vorige week werden er twintig geïnstalleerd op schuttingen aan de Van Selbachstraat, van Blankenheimstraat en de Jansenstraat. Volgens een woordvoerder van de wijkvereniging waren de meeste lampen een dag later al verdwenen. "Twaalf van de twintig zijn keurig losgedraaid en meegenomen. De schroeven lagen er nog naast. Dit geeft echt een rotgevoel. Wij als wijkbestuurders doen dit voor de veiligheid van Emmermeer en dan krijg je dit. Ik heb er geen woorden voor."De lampendiefstal kost de Emmer organisatie 500 euro. Het is nog niet duidelijk of er aangifte wordt gedaan. Ook kan de woordvoerder nog niets zeggen over de toekomst van de verlichting in de donkere steegjes in de wijk. "Ik zit nog in de verwerkingsfase. Hoe is het mogelijk dat een paar mensen het welzijn van hun wijkbewoners vergallen. Echt, de frustratie overheerst, dus is het niet verstandig om al over de toekomst na te denken."