Windstoten tot 120 kilometer per uur. Drenthe zet zich schrap voor storm Eunice. Vanaf vanmiddag lijkt het te gaan spoken in de provincie.

Het KNMI heeft vanaf 14.00 uur code geel afgegeven in Drenthe, vanaf 16.00 uur geldt code oranje. Code rood geldt voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond Eunice.