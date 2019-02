Nieuw Buinen wint degradatiekraker in 1F, SVBO in neergaande lijn

Onderaan de ranglijst vecht Nieuw Buinen tegen degradatie. Door een reeks van teleurstellende resultaten in de afgelopen weken hebben stond de ploeg voor vandaag laatste met vijf punten. Tegen Noordster uit Pekela kon de ploeg vandaag wat recht zetten. De Groningers stonden met zeven punten slechts één plaats boven de Drentse club.Al in het eerste kwartier gooide Nieuw Buinen de wedstrijd in het slot. Robert Tieks en Jordy Oost waren al vroeg trefzeker en brachten de stand op 0-2. Dit bleek tevens de eindstand. Door de zege is Nieuw Buinen hekkensluiter-af en gaf die eer over aan Noordster.Voor GOMOS stond een belangrijke wedstrijd in de middenmoot op het programma. Naaste concurrent Bergum stond voor vandaag op een gelijk puntentotaal van 20 punten. Bij een zege kon de club uit Norg een forse stap voorwaarts zetten.GOMOS liet er dan ook geen gras over groeien. Door treffers van Robert Elsinga, Ronald Sloots en Joris Adams was de tussenstand vóór rust al 0-3. Na rust werd er nog één keer gescoord, maar die treffer werd afgekeurd. Daarna kwam de zege voor de Drentse bezoekers niet meer in gevaar. Zelfs niet door een strafschop aan de kant van Bergum, die ruim over ging.Door de zege klimt GOMOS naar de vijfde plaats op de ranglijst met 23 punten uit veertien wedstrijden.SVBO uit Barger-Oosterveld moest opnieuw een stap achteruit maken na een 3-0 nederlaag bij laagvlieger GAVC uit Grou. Vorig weekend werd al ruim verloren bij SWZ. Magiel Nsilu maakte al vroeg de openingstreffer voor de Friezen en dat gaf ze de hele wedstrijd de overhand. Na rust maakte Nsilu ook de 2-0 en in de 90e minuut maakte Sander van Remmen de beslissende 3-0.SVBO ziet GOMOS voorbij komen in de ranglijst. Beide teams hebben 23 punten, maar het saldo van de ploeg uit Norg is beter.