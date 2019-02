Hoogeveen ontsnapt na sterke comeback Alcides

De uitzending van Onze Club

Hierdoor klimt Hoogeveen naar de derde plaats en blijft Alcides zevende. Hoogveen heeft 2 punten minder dan koploper RKZVC, maar ook twee duels minder gespeeld.Ondanks dat Hoogeveen vanaf het eerste fluitsignaal de overhand in de wedstrijd leek te hebben, kwam de ploeg pas laat in de eerste helft los. Menno Heerkes schoot na een klein half uur raak, nadat zijn ploeg al meerdere kansen niet had weten te benutten. "Jammer dat we niet meer scoorden in de beginfase, daardoor doen we ons op het einde tekort," gaf de speler van Hoogeveen na afloop aan.Voor rust valt nog een doelpunt die op naam komt van Thomas Reinders. Dat zorgde voor ontspanning bij de thuisploeg. Vlak na de rust maakte Tom Heerkes de derde goal voor Hoogeveen en daarmee leek de wedstrijd op slot te zitten.In het laatste half uur bracht Alcides echter wat nieuw bloed in de ploeg en begon het aan een late charge. Jasper Bos maakte na 70 minuten de eerste goal voor de Meppelers en Dani Lohman was vlak voor tijd goed voor de aansluitingstreffer. De tijd ontbrak simpelweg voor Alcides om de gelijkmaker te maken. Ook een laatste corner gaf geen soelaas.Het was vooral aan Alcides-keeper Pieter IJzerman te danken dat er vooral in de eerste helft minder werd gescoord dan door Hoogeveen werd gehoopt. "De eerste helft hadden we weinig in te brengen. Met kunst- en vliegwerk kon ik het doel lang schoonhouden. In de tweede helft hebben we het anders neergezet en kregen we meer kansen. Toen begon het weer te leven in de ploeg. Aan het aantal kansen hadden we een gelijkspel misschien niet verdiend, maar het had wel mooi geweest voor deze wedstrijd," gaf hij na afloop aan.