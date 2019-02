'Slechtste wedstrijd van het jaar' brengt MSC niets

De uitzending van Onze Club

Silvolde is met een goede reeks bezig tegen de Drentse clubs uit de Hoofdklasse A. Vorig weekend werd Achilles 1894 nog met 7-2 verslagen. In MSC trof de ploeg vandaag echter een 'angstgegner', maar de Meppelers konden die rol niet waarmaken."Als je tegen Silvolde speelt weet je wat je kan verwachten. Ze gaan altijd volle bak en tonen 100% inzet," geeft Zandink aan. "Dat moet je dan in de verdediging ook laten zien en bij schakelmomenten de ruimte opzoeken."Dat liet MSC na en op twee kleine kansen na werd er niets gecreëerd. De beste kansen vielen juist aan de kant van Silvolde. Tot twee keer toe bracht de paal of de lat echter redding. In de tweede helft hoopte MSC scherper uit de kleedkamer te komen, maar een ongelukkige overtreding van Danny Bijlsma deed de wedstrijd openbreken.Uit de vrije bal die werd toegekend kwam de bal voor het doel. Bijlsma trof bij een poging de bal weg te werken zijn eigen net, en zorgde zo voor de 0-1 achterstand voor zijn ploeg. Niet veel later gooide Silvolde de wedstrijd op slot door eigenhandig de 0-2 te maken."We hebben dit seizoen al eens ruim verloren van hekkensluiter RKHVV, maar in deze wedstrijd zat nog minder kwaliteit. Dit was onze slechtste wedstrijd van het jaar. Normaal creëren we genoeg kansen en soms maken we ze niet allemaal af, maar dit keer creëerden we helemaal niets," aldus Zandink. "Dat is teleurstellend want daarmee missen we de kans om naar de top-5 door te stoten."Ondanks de nederlaag verliest MSC geen terrein in de ranglijst en blijft de ploeg zesde met 29 punten.